In vigore da oggi il Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 .Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.269 del 28-10-2020 il DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137 .Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Entrata in vigore del provvedimento: 29/10/2020, di seguito abbiamo inserito l’articolo 32 (Misure per la funzionalita’ delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco , agli articoli 28 , (Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semiliberta’) Art. 29. (Durata straordinaria dei permessi premio)Art. 30. (Disposizioni in materia di detenzione domiciliare)

Di seguito l’articolo 32 che riguarda l’autorizzazione per l’anno 2020, l’ulteriore spesa di euro 67.761.547, di cui euro 52.457.280 per il pagamento delle indennita’ di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia

Art. 32.

(Misure per la funzionalita’ delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1 .Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 24 novembre 2020, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del COVID-19, nonche’ dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all’emergenza epidemiologica in corso, e’ autorizzata, per l’anno 2020, l’ulteriore spesa di euro 67.761.547, di cui euro 52.457.280 per il pagamento delle indennita’ di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all’impiego del personale delle polizie locali ed euro 15.304.267 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia. 2. Al fine di garantire, per il periodo di cui al comma 1, la funzionalita’ del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impegni connessi all’emergenza epidemiologica in corso e’ autorizzata, per l’anno 2020, l’ulteriore spesa di euro 734.208 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco. 3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari complessivamente ad euro 68.495.755, si provvede ai sensi dell’articolo 34.

Leggi la Gazzetta Ufficiale