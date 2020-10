Positivi un agente penitenziario e un detenuto al carcere di..

Miogni, positivi un agente penitenziario e un detenuto

Tracciamento su tutti i soggetti che hanno avuto contatti coi positivi, sottoposti a tampone. La direttrice: “Seguiti i protocolli ministeriali“

Un agente di polizia penitenziaria in servizio al carcere dei Miogni è risultato positivo al tampone SarsCov2, così come un detenuto della struttura: sono in atto tutte le misure di tracciamento e isolamento previste dalle norme.

Lo conferma la direttrice della casa circondariale di Varese Carla Santandrea.

L’agente è presso il suo domicilio in quarantena mentre il detenuto, asintomatico, verrà trasferito al carcere milanese di San Vittore dotato di strutture sanitarie adeguate.

È stato eseguito il tracciamento di tutte le persone venute a contatto coi due positivi. Nel caso dei detenuti sono stati posti in isolamento e sottoposti a doppio tampone che ha dato esito positivo solo per un soggetto», ha spiegato la dirigente aggiungendo che «tutte le misure adottate sono state prese in base alle linee guida».

In una Circolare del 14 ottobre 2020 il ministero della Giustizia ha reso noto documenti e comportamenti da seguire da parte dell’amministrazione penitenziaria per la gestione di casi covid all’interno della carceri, specificando i periodi di isolamento e quarantena a seconda dei casi(varesenews.it)