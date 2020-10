Taglio cuneo fiscale 2021: cosa cambia con la Manovra

La legge di bilancio mette a regime per il 2021 il taglio del cuneo fiscale sul lavoro per i redditi sopra i 28mila euro. Costo: 1,8 miliardi aggiuntivi, per uno stanziamento annuale complessivo di 7 miliardi di euro.

Tra i provvedimenti legati al reddito nella Manovra 2021 c’è anche il taglio del cuneo fiscale, prima bonus Renzi poi bonus busta paga, in vigore dallo scorso mese di luglio.

In pratica, si tratta dei 100 euro in busta paga, che da gennaio 2021, con un esborso aggiuntivo per lo Stato di circa 1,8 miliardi, diventeranno strutturali anche per i redditi da 28mila a 40mila euro.

L’intervento rappresenta il primo passo della più ampia riforma dell’Irpef che partirà nel 2022, al fine di garantire una maggiore semplicità ed equità del sistema.

Taglio del cuneo fiscale: come funziona

Il taglio del cuneo fiscale previsto dal decreto-legge n. 3 del 5 febbraio 2020 dispone misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente, che prevede due sistemi:

Credito Irpef in busta paga per i redditi fino a 28mila euro;

Detrazioni fiscali per i redditi da 28.000 a 40.000 euro.

Sono circa 16 milioni i lavoratori dipendenti del settore privato e di quello pubblico, che hanno visto aumentare il netto in busta paga.

Il decreto prevede per il periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 un’integrazione per la platea che già beneficiava del cosiddetto bonus Renzi, con un ulteriore incremento di 120 euro in 6 mesi, da sommare ai 480 euro che già riceveva.

A partire dai 28mila euro invece, il bonus si trasforma in una detrazione fiscale equivalente. Un nuovo sconto fiscale che parte sempre da 100 euro e che decresce fino ad arrivare al valore di 80 euro in corrispondenza di un reddito di 35mila euro lordi. Oltre questa soglia, l’importo del beneficio continua a decrescere fino ad azzerarsi al raggiungimento dei 40mila euro di reddito.

Da luglio 2020, nella fascia di reddito tra 28mila e 40mila euro, sono circa 2,6 milioni i dipendenti beneficiari di una detrazione pari ad almeno 80 euro di sconto, mentre altri 950mila hanno usufruito di una detrazione inferiore.

Inoltre, con la conversione del decreto nella legge 21-2020, è stato introdotto il raddoppio da 4 a 8 delle rate, sia nel caso del nuovo bonus che in quello della detrazione, laddove scatti l’obbligo di restituzione per sforamento dei tetti di reddito previsti. Resta a 60 euro la soglia al di sopra della quale si potrà chiedere tale rateizzazione.

Per ricevere l'aumento non è stato necessario fare alcuna richiesta. Il taglio del cuneo fiscale è stato applicato in automatico: lo sconto è trasmesso direttamente in busta paga dal datore di lavoro che svolgeva il ruolo di sostituto d'imposta.