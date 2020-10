Comparto Sicurezza e Difesa , ecco le cifre stanziate per il rinnovo del contratto, dal 27 ottobre al via incontri.

Pochi giorni dall’inizio delle procedure relative alla definizione dell’accordo sindacale e dei provvedimenti di concertazione relativi al triennio 2019 — 2021, incontro fissato dalla Ministra Fabiana Dadone per il 27 ottobre con le Organizzazioni Sindacali e i Consigli di Rappresentanza del Comparto Sicurezza e Difesa .

Sull’argomento nei giorni scorsi la Ministra Dadone commentando la nuova manovra economica da 40 miliardi per il 2021 affermava che Governo e Funzione pubblica hanno messo a disposizione 400 milioni di euro per il rinnovo triennale dei contratti per il pubblico impiego.

Dai primi incontri sicuramente il governo illustrera’ quelle che saranno le reali risorse economiche da mettere a disposizione per un rinnovo che il personale del Comparto Sicurezza e Difesa , attende da tempo , le aspettative del personale sono tante, visto anche il momento difficile e gli sforzi sostenuti in questi mesi per gestire una situazione emergenziale che ha messo a dura prova il Paese, ed ha visto costantemente in prima linea le Forze dell’Ordine .

Nei prossimi giorni Segreteria Generale con ulteriori comunicati vi terra’ aggiornati su eventuali cifre e stanziamenti che il governo attraverso il Ministero della Funzione Pubblica presentera’ alle Organizzazioni Sindacali e i Consigli di Rappresentanza del Comparto durante gli incontri.

La Segreteria Generale