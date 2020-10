Scoperti microcellulari in cella: primi casi del nuovo reato

SCOPERTI MICROCELLULARI IN CELLA A LARINO E SAN CATALDO: PRIMI CASI DEL NUOVO REATO

Ora quei piccolissimi apparecchi possono costare cari. Per il microcellulare nascosto all’interno di una camera di pernottamento del carcere di Larino e per i due rinvenuti nella Casa di circondariale di San Cataldo, sette detenuti rischiano da 1 a 4 anni che si aggiungono alle condanne che stanno scontando.Sono stati gli agenti della Polizia Penitenziaria in servizio negli istituti a rinvenire i microcellulari durante le operazioni di perquisizione e controllo: in quello molisano la cella era occupata da un solo detenuto mentre la camera dell’istituto siciliano ne ospitava sei.Per i sei indagati del rinvenimento nel carcere di San Cataldo, ai quali è stata contestata la nuova fattispecie di reato prevista dal 391 ter c.p., il pm ha già convalidato il sequestro e delegato alla Polizia Penitenziaria le indagini.