Covid-19: protocollo DAP e DGMC con sindacati del Comparto sicurezza

Un Protocollo Quadro per la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro in ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19: l’intesa è stata raggiunta questa mattina, in videoconferenza, tra Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP), Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (DGMC) e le Organizzazioni sindacali del Comparto sicurezza.

Il documento sintetizza una serie di linee guida per garantire la salute e la sicurezza del personale di Polizia Penitenziaria sul posto di lavoro, in coerenza con i provvedimenti normativi nazionali e regionali. In tal senso, in considerazione della imprevedibile evoluzione della pandemia, vengono richiamate le direttive con le misure di prevenzione del contagio e quelle igienico-sanitarie emanate dai due dipartimenti ministeriali fin dall’inizio dell’emergenza. Misure che hanno consentito di contenere i contagi da coronavirus all’interno degli istituti con risultati e numeri che dimostrano la buona tenuta dei sistemi penitenziari per adulti e minorili.

Saranno attivate costanti interlocuzioni con le aziende sanitarie territorialmente competenti per favorire collaborazione e interventi; verranno fornite al personale di Polizia Penitenziaria dettagliate informazioni sull’evolversi dell’emergenza e sulle misure preventive e sanitarie da adottare; sarà garantita la dotazione di appropriati dispositivi di protezione individuale e di prodotti per la pulizia quotidiana delle persone, l’igiene e la sanificazione periodica dei locali; e vengono infine confermate tutte le procedure precauzionali all’ingresso dei luoghi di lavoro per il personale interno e i soggetti esterni, con l’uso di termoscanner per rilevare la temperatura corporea.

DAP e DGMC, anche attraverso le loro articolazioni territoriali, forniranno inoltre sistematicamente alle organizzazioni sindacali i numeri relativi al personale e ai detenuti risultati positivi. Infine, i Provveditorati regionali, le Direzioni degli istituti penitenziari per adulti e minorenni, i Centri per la Giustizia Minorile e gli Uffici interdistrettuali e distrettuali di esecuzione penale esterna si attiveranno con le organizzazioni sindacali del territorio per sottoscrivere, entro 20 giorni, protocolli regionali e locali adattati alle diverse e specifiche situazioni.

Apprezzamento è stato espresso dai responsabili dei due dipartimenti ministeriali per il fattivo contributo delle organizzazioni sindacali che hanno consentito una rapida conclusione del tavolo.(tgNews)