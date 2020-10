Operazione della Polizia penitenziaria dell’istituto per minori di Quartucciu , rinvenuta droga e cellulari

Personale di Polizia penitenziaria in forza al reparto dell’istituto per minori di Quartucciu , ha rivenuto questa mattina durante una perquisizione coordinata dal Comandante di reparto nelle camere di pernottamento dell’istituo della sostanza stupefacente del tipo hasish , ed un telefono micro-cellulare in uso ai detenuti .

La profesionalita’ e l’attenzione sempre alta da parte del personale di Polizia Penitenziaria in servizio nell’istituto , ha portato al rinvenimento dei generi non consentiti , personale a cui vanno i complimenti di questa Segreteria per la brillante operazione portata a termine