Nuovi automezzi in arrivo per il personale di Polizia Penitenziaria in servizio negli istituti. Sono infatti in distribuzione ai Provveditorati Regionali 104 Jeep Renegade MY 2019 MJT SPORT 4WD in versione Radiomobile e 18 Fiat Ducato Combinato 33 MH2 2.3 MJT da 9 posti, tutti di nuova immatricolazione. Le 104 Jeep saranno così assegnate: 13 al PRAP di Roma, 12 a Palermo, 10 a Milano, 9 a Padova e Torino, 8 a Bologna, Firenze e Napoli, 6 a Bari, 5 a Cagliari e 4 a Catanzaro; inoltre 8 andranno al GOM, 2 alla Task force pubblica utilità, 1 al Gruppo Sportivo delle Fiamme Azzurre e 1 all’Ufficio Traduzioni e Piantonamenti. I 18 Ducato raggiungeranno invece i PRAP di Firenze e Torino (4 per ognuno) e quelli di Bologna, Padova e Catanzaro (3 per ognuno); 1 sarà infine per le Fiamme Azzurre.