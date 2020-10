DAP: concorso a 976 posti di allievo agente polizia penitenziaria

E’ stato pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia il bando di concorso – per titoli ed esami – a 976 posti di Allievi Agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) che siano in servizio da almeno sei mesi alla data di scadenza della domanda di partecipazione, ovvero collocati in congedo al termine della ferma annuale (VFP1) o, infine, ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo, purché entrambi siano in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria. Il bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 13 ottobre 2020.

Il concorso prevede la riserva di tre posti per coloro che siano in possesso dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca), per l’assegnazione agli istituti penitenziari della provincia di Bolzano.

Le domande dovranno essere presentate – esclusivamente online – dal 14 ottobre al 12 novembre 2020.(gNews)

LEGGI QUI TUTTI I DETTAGLI