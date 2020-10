Camera dei deputati ,approvato in via definitiva il disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104

Approvato il Decreto per il sostegno e il rilancio dell’economia

La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia (Approvato dal Senato) (A.C. 2700 )

Nella parte pomeridiana della seduta, la Camera, con 294 voti favorevoli e 217 contrari, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione senza emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi dell’articolo unico del medesimo provvedimento.

Successivamente si è svolta la discussione generale della mozione Invidia ed altri n. 1-00377 concernente iniziative volte all’introduzione di appositi indicatori del livello di digitalizzazione e innovazione (indice “Desi”) nell’ambito del Documento di economia e finanza (vedi allegato) e la discussione generale della mozione Prestigiacomo ed altri n. 1-00355 concernente iniziative per la realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina, nell’ambito di un più ampio programma di rilancio infrastrutturale ed economico