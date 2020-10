Agente del Ferrante Aporti positivo al Covid-19, altri 13 in isolamento fiduciario

Un agente penitenziario del Ferrante Aporti, il carcere minorile di Torino, è risultato positivo al Covid-19. Altri 13 agenti saebbero in isolamento fiduciario in attesa del risutato dei tamponi. In via precauzionale tutte le attività e i corsi dei giovani detenuti sono stati sospesi. (quotidianopiemontese.it)