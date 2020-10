Ispettore e due assistenti capo della Polizia penitenziaria aggrediti in ospedale…

Un detenuto 21enne del carcere di Salerno ricoverato presso l’ospedale cittadino nella giornata di ieri ,ha aggredito i tre agenti della Polizia penitenziaria che lo piantonavano .

Un Ispettore e due assistenti capo della Polizia penitenziaria della scorta hanno in breve tempo con molta professionalita ‘ riportato la calma nel reparto ospedaliero rimanendo però contusi durante le fasi concitate dell’aggressione , riportando delle ferite che vanno dai 3 ai 7 giorni di prognosi .

Questa Segreteria nel condannare l’ennesimo e grave episodio di violenza nei confronti del personale di polizia penitenziaria , coglie l ‘occasione per ribadire il grave stato in cui opera quotidianamente il personale , ed invia un appello agli Uffici superiori per far si chè si adoperino per un ampliamento degli organici sempre piu’ ridotti.

Per concludere si invia al personale aggredito vicinanza e solidarietà ,uniti agli auguri di una pronta guarigione