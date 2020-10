Due agenti di Polizia Penitenziaria fermano e poi arrestato un uomo intento a effettuare il furto di un’auto

Due agenti di Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale, liberi dal servizio, hanno fermato e poi arrestato un uomo intento a effettuare il furto di un’auto parcheggiata. E’ accaduto l’altroieri, in pieno giorno, in una via a due passi dall’istituto. All’arresto ha contribuito anche una pattuglia della Polizia di Stato.

Un ringraziamento ai nostri agenti sempre pronti a garantire la sicurezza dei cittadini!