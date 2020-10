Detenuto evade dal carcere,Polizia di Stato e Polizia penitenziaria lo bloccano dopo poche ore

Detenuto marocchino evade dal carcere di Enna, catturato

Un detenuto di 25 anni nazionalità marocchina, con ne pena 2023, è evaso ieri sera dal carcere di Enna e subito sono scattate le ricerche con posti di blocco in diverse aree.

Nella casa circondariale Luigi Bodenza, per un principio d’incendio, alcuni detenuti erano stati spostati un’area definita “comune”. Da lì l’uomo, condannato per rapina, è fuggito. Ma la Polizia di Stato e la Polizia penitenziaria sono riusciti a riacciuffarlo dopo poche ore. L’uomo era in strada non lontano dalla casa circondariale.(qds.it)