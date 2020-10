Senato. Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020 , Polizia Penitenziaria approvato emendamento …

Senato della repubblica Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia approvato con il nuovo titolo 1925

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”

Di seguito alleghiamo l’emendamento approvato inerente il pagamento degli oneri per gli alloggi collettivi di servizio per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria