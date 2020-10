Detenuti positivi , i sindacati della Polizia Penitenziaria chiedono con urgenza tamponi

Detenuti positivi a Vasto, i sindacati della Polizia Penitenziaria chiedono con urgenza tamponi

“Non intendiamo destare alcun sterile allarmismo, ma rammentiamo (a gran voce) che il personale in discussione merita una seria attenzione”

VASTO. Dopo i casi di detenuti positivi nelle strutture penitenziarie di Vasto e Lanciano, i sindacati della Polizia Penitenziaria chiedono con urgenza tamponi. “Le scriventi Organizzazioni Sindacali in intestazione, rappresentative -sul piano nazionale-del Corpo di Polizia Penitenziaria, con il presente atto al fine di chiederVi giuste ed urgenti valutazioni in relazione a quanto indicato in oggetto. Nella fattispecie, vista l’inevitabile intensificazione delle positività accertate nel Paese, compresa la Regione Abruzzo, appare del tutto indispensabile e necessario che venga avviata un’attività di screening a favore de ipoliziotti penitenziari in servizio presso le strutture in questione, cosi comeanche definito nel protocollo stipulato tra l’Amministrazione Penitenziaria e la Regione Abruzzo. Vieppiù, a corollario di quanto testé richiesto, è opportuno evidenziare che, in alcuni Istituti Penitenziari (vedi Lanciano e Vasto), si sono recentemente presentati alcuni detenuti positivi al Covid-19 e, vista la già vulnerabilità degli ambienti di lavoro di cui trattasi, i nostri lavoratori sono seriamente (e giustamente!)preoccupati per l’indiscusso ed oggettivo rischio biologico, nonostante la presenza di D.P.I. e altri utilistrumenti

Non intendiamo destare alcun sterile allarmismo, ma rammentiamo (a gran voce) che il personale in discussione merita una seria attenzione a tal riguardo, in questo periodo storico sempre più incerto per i mutamenti e gli inaspettati fenomeni che tutti stiamo vivendo. Pertanto, Vogliano le SS.LL.II. dare debito seguito con gli adeguati interventi a salvaguardia e tutela della collettività penitenziaria e pubblica./ sansalvoweb.it)

” SAPPE f.to Ninu USPP f.to Petrongolo OSAPP f.to Di Felice FNS CISL f.to Greco SiNAPPe f.to Cericola FSA CNPP f.to Riggi UIL PA/PP f.to Di Giovanni FP CGIL f.to Merola