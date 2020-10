Due microtelefonini, 12 sim card e 4 cavetti usb sono stati rinvenuti dalla Polizia Penitenziaria negli indumenti intimi indossati da una donna presentatasi in carcere per un colloquio con un detenuto in regime di alta sicurezza.

E’ accaduto ieri nella Casa circondariale di Napoli Secondigliano. Il materiale è stato sottoposto a sequestro e la donna deferita alla Procura della Repubblica.