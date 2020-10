Catturato dal NIC detenuto evaso due giorni fa a…

Catturato dal NIC detenuto evaso a Palermo due giorni fa.

È stato catturato in serata a Palermo C. P., il detenuto evaso due giorni fa mentre veniva accompagnato ai domiciliari.

L’arresto è stato eseguito dagli uomini del Nucleo Regionale del NIC della Sicilia, in costante coordinamento operativo con la sede centrale del Nucleo Investigativo Centrale di Roma.

L’operazione si è svolta attraverso mirate attività investigative e per mezzo di accurati servizi di controllo e appostamento, finalizzati a rintracciare l’evaso.

Le indagini del NIC, coordinate dalla Procura della Repubblica di Palermo, hanno così permesso in brevissimo tempo di individuare il suo nascondiglio.

L’uomo è stato ricondotto nel carcere di Palermo Pagliarelli. Sono in corso altre indagini per risalire alle persone che hanno favorito la sua pur breve latitanza.