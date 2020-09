Sequestrati dalla Polizia Penitenziaria 15 cellulari nascosti in un pallone trovato all’interno del carcere di ….

Sequestrati 15 cellulari nascosti in un pallone trovato all’interno del carcere di Avellino

.Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio quando il Comandante della Casa Circondariale di Avellino, notando due individui sospetti nel perimetro esterno dell’istituto, ha chiesto l’intervento di una pattuglia della Polizia di Stato per effettuare un controllo.Intervenuti sul posto gli agenti hanno identificato i soggetti: due extracomunitari di origini africane, uno dei quali ex detenuto dello stesso carcere. Il personale di Polizia Penitenziaria ha poi effettuato un controllo dell’area dell’intercinta esterna rinvenendo un pallone apparentemente sgonfio, uno zainetto di colore nero e due moschettoni tipo alpinista legati ad un filo di nylon. Dalla successiva ispezione degli oggetti, sono stati trovati all’interno del pallone 15 microtelefonini privi di sim card, con relativi cavetti usb e caricabatterie mentre all’interno dello zainetto un taglierino multifunzione con 5 lame della lunghezza di 10 cm.Entrambi i soggetti sono stati denunciati. Si è provveduto al sequestro di quanto rinvenuto e di uno smartphone completo di sim card in possesso di uno dei due. Un altro pallone contenente telefonini era stato trovato lo scorso 3 settembre dagli agenti di Polizia Penitenziaria dell’istituto.