Camera dei Deputati ,interrogazione degli Onorevoli DEIDDA, ROTELLI, GALANTINO e FERRO al Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, al Ministro della difesa per riconoscere la giusta applicazione del ricalcolo delle pensioni degli appartenenti alle Forze armate e delle Forze dell’ordine

FERRO. — Al Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, al Ministro della difesa. —

Per sapere – premesso che:

l’articolo 54 del decreto del Presidente

della Repubblica n. 1092 del 1973 prevede

per il personale militare che « la pensione

spettante al militare che abbia maturato

almeno quindici anni e non più di venti

anni di servizio utile è pari al 44 per cento

della base pensionabile »;

l’Inps, al contrario, ha calcolato l’im-

porto della pensione applicando un’ali-

quota inferiore e meno favorevole facendo

riferimento, anziché all’articolo 54, all’ar-

ticolo 44, che riguarda esclusivamente il

personale civile;

l’Inps ha da sempre respinto le istanze

e ha costretto i ricorrenti, ingiustamente

penalizzati, ad attivare diverse azioni di

contenzioso che le diverse sezioni regionali della Corte dei conti hanno accolto riconoscendo il diritto alla riliquidazione delle pensioni;

a seguito delle numerosissime sen-

tenze favorevoli conseguite, si è consolidato un orientamento giurisprudenziale secondo

cui l’articolo 44 citato non può trovare

applicazione al personale militare in quanto ricompreso nel capo I del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 già richiamato riservato al personale civile.

Diversamente, ai sensi del combinato di-

sposto di cui agli articoli 54 del decreto del

Presidente della Repubblica n. 1092 del

1973 e 1, comma 12, della legge n. 335 del

1995, è stato riconosciuto che i militari che

hanno maturato al 31 dicembre 1995 una

anzianità contributiva compresa tra i 15 e

i 20 anni hanno diritto all’applicazione

dell’aliquota del 44 per cento per la deter- minazione della quota retributiva del pro-

prio trattamento pensionistico (Corte dei

conti, Sez. I Giur. Centrale d’Appello 5

giugno 2019, n. 197; Corte dei conti, Sez.

giur. reg. Calabria, 17 settembre 2018, n. 206;

Corte dei conti, Sez. I Giur. Centrale d’Ap-

pello, 8 novembre 2018, n. 422);

l’Inps, contro tali decisioni, ha propo-

sto ricorso in appello presso le sezioni

centrali ma anche in questa occasione l’Ente previdenziale ha avuto nuovamente torto;

la Corte dei conti, con la sentenza

sopra citata, ha respinto l’appello dell’isti-

tuto ed ha riconosciuto, in favore del pen-

sionato ricorrente, l’applicazione dell’ali-

quota di rendimento del 44 per cento,

prevista per i militari dall’articolo 54, comma1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973;

nella formulazione delle conclusioni

la Corte dei conti ha confermato la sen-

tenza di 1° grado e ha dichiarato che, nei

confronti del ricorrente, trova applicazionel’aliquota di rendimento del 44 per cento prevista per i militari dall’articolo 54 ,comma 1, del decreto del Presidente dellaRepubblica n. 1092 del 1973 –:

se i Ministri interrogati, per quanto di

competenza, siano informati di quanto ri-

portato in premessa e quali iniziative in-

tentano adottare al fine di rispettare quanto sancito dalla varie sentenze della Corte dei conti, riconoscendo la giusta applicazione del ricalcolo delle pensioni degli appartenenti alle Forze armate e delle Forze dell’ordine. (3-01757)