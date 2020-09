Circolare INPS n. 106 .Visite Mediche di Controllo domiciliare in caso di malattia …

Con la circolare INPS 23 settembre 2020, n. 106, l’Istituto comunica che è disponibile un nuovo servizio per comunicare il cambio di indirizzo di reperibilità, durante l’evento di malattia comune, ai fini dell’eventuale visita medica di controllo domiciliare disposta dal datore di lavoro. Il nuovo servizio, rivolto ai lavoratori dei settori privato e pubblico, non sostituisce in alcun caso gli obblighi contrattuali di comunicazione da parte degli stessi lavoratori nei confronti dei propri datori di lavoro.

Leggi la circolare INPS 23 settembre 2020, n. 106