Polizia Penitenziaria rinviene microcellulari nascosti nel formaggio

Questo pomeriggio , il personale di Polizia Penitenziaria in forza al reparto della Casa di Circondariale di Melfi ha rinvenuto due microcellulari destinati ad un detenuto ristretto nella sezione alta sicurezza .

I due cellulari erano abilmente nascosti in alcune forme di formaggio contenuto in un pacco diretto al detenuto , contenuto che non e’ sfuggito all’attento controllo del personale di Polizia Penitenziaria a cui vanno i complimenti di questa Segreteria per la brillante operazione , che ha portato ad evitare l’introduzione nell’istituto penitenziario di apparecchiature e oggetti non consentiti