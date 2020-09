Nuove assunzioni di personale di Polizia Penitenziaria utili a garantire la sicurezza nei nostri istituti penitenziari

Nuove assunzioni di personale di Polizia Penitenziaria utile a garantire la sicurezza nei nostri istituti penitenziari

Camera dei deputati , interrogazione rivolta al ministro della giustizia presentata dall’Onorevole DELMASTRO DELLE VEDOVE sulla situazione della Casa circondariale di Biella.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. —

Al Ministro della giustizia. —

Per sapere –

premesso che: il venerdì 11 settembre 2020 nel car- cere di Biella si è consumata l’ultima aggressione, solo in ordine di tempo, ai danni del personale del Corpo di polizia penitenziaria; un detenuto di origini sudamericane ha aggredito, senza nessun motivo apparente, un poliziotto penitenziario durante l’espletamento del proprio dovere; il poliziotto si trovava da solo sul posto di servizio ed è stato soccorso prima da un altro detenuto, che ha cercato di placare l’ira furente del recluso, e poi dai colleghi allertati subito dopo, che hanno provveduto ad accompagnarlo in ospedale, dove gli è stato diagnosticato un trauma facciale giudicato guaribile in 7 giorni; è da tempo che le condizioni alla casa circondariale biellese sono precarie: di 400 detenuti sarebbe la capienza massima del carcere a fronte degli attuali 500 detenuti; i livelli di sicurezza previsti sarebbero ormai ridotti al minimo dalla carenza di personale di almeno 40 unità cui si aggiunge il lavoro continuato per giorni senza un riposo adeguato; la sorveglianza dinamica, che prevede tra l’altro che i detenuti restino a cella aperta, non garantisce la giusta sicurezza al personale di polizia penitenziaria. I livelli di sicurezza previsti, come detto, sono ormai ridotti al minimo e del tutto, insufficienti in relazione al sovraffollamento delle carceri italiane. Inoltre, la circolare del Dap, che prevede il trasferimento del detenuto con effetto immediato in caso di aggressione, viene ripetutamente disattesa; data la drammatica situazione di sotto organico, il Recovery Fund potrebbe essere usato anche per assunzioni di personale utile a garantire la sicurezza nei nostri istituti penitenziari –:

quali siano gli intendimenti del Governo in merito agli interventi da effettuare in materia carceraria nell’ambito del Recovery Fund. (4-06837)