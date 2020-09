Dirigenti penitenziari, il 12/1/2021 annuncio data e sedi prova scritta

Sarà pubblicato il 12 gennaio 2021 il provvedimento con l’indicazione della data e delle sedi della prima prova scritta del concorso pubblico per l’accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per 45 posti di Dirigenti di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale, indetto con P.D.G. 5 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie speciale – n. 39 del 19 maggio 2020.

LEGGI QUI LA SCHEDA DEL CONCORSO