Detenuto trovato dalla polizia penitenziaria con 115 dosi di droga nel cortile del carcere

Detenuto trovato con 115 dosi di droga nel cortile del carcere, riarrestato e trasferito

Il 33enne aveva 11 grammi e mezzo di hascisc e 2 grammi di cocaina destinati ad un recluso ‘eccellente’ di via Aspromonte

E’ stato arrestato all’interno del carcere di Latina, dove era detenuto, con 107 dosi di hascisc e otto di cocaina. L’arresto per detenzione a fini di spaccio da, è avvenuto sabato nel cortile della casa circondariale di via Aspromonte dove S. S., indiano di 33 anni, è stato sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di 11 grammi e mezzo di hascisc e 2 di cocaina, sostanze cedutegli da qualcuno non identificato, quasi sicuramente esterno al carcere. Gli investigatori hanno anche individuato a chi era destinata, un detenuto ‘eccellente’.

Per S. è arrivato dunque un nuovo arresto e il trasferimento da Latina ad un carcere di Roma. Lo straniero, assistito dall’avvocato Alessandro Farau, sarà ascoltato oggi dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese.( latinatoday.it)