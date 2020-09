Nascondeva cocaina nella leva del cambio, agenti del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità della Polizia Penitenziaria fermano donna 5enne

Talenti: cocaina nella leva del cambio, 55enne nei guai

Il nascondiglio della donna scoperto dagli agenti della polizia penitenziaria in via Ugo Ojetti

Venti grammi di cocaina suddivisi in dosi nascosti nella leva del cambio. E’ accaduto a Talenti dove gli hanno fermato una donna di 55 anni.

La scoperta è avvenuta poco dopo le 20:00 di mercoledì 16 settembre in via Ugo Ojetti. Identificata in una donna di 55 anni, la stessa è stata giudicata con rito direttissimo è condannata ad 8 mesi di reclusione con pena sospesa. (romatoday.it)