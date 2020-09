Casi positivi tra poliziotti penitenziari e detenuti al carcere di…

Benevento: casi positivi tra poliziotti penitenziari e detenuti

Al momento sarebbero 6 i positivi al covid-19 nel carcere di Benevento. Si tratterebbe di tre poliziotti penitenziari e di tre detenuti appartenenti al circuito dell’alta sicurezza, che sono stati immediatamente posti in isolamento. Finora l’istituto sannita non aveva registrato nessun caso di positività. Le misure poste in atto dalla direzione si erano rivelate efficaci: sanificazione degli ambienti, distribuzione delle mascherine (il carcere di contrada Capodimonte era stato tra i primi d’Italia a produrre mascherine grazie ad un laboratorio interno di sartoria N.d.A.) sia ai poliziotti che agli operatori civili, test rapidi al personale ed isolamento a detenuti arrestati o provenienti da altro istituto fino all’esito del tampone, avevano fatto sì che non ci fossero casi. Difficile capire se siano stati i poliziotti a contagiare i detenuti o viceversa perché quest’ultimi, pare, che abbiano effettuato colloqui con i familiari provenienti anche da fuori provincia. I casi di positività sono stati accertati all’esito dei tamponi che in questi giorni si stanno effettuando sia ai detenuti che al personale. Sembrerebbe che tutti i positivi siano asintomatici. (Palma Varri) (tgnewstv.it)