﻿Detenuto per tentato omicidio ferisce un agente e scappa dal tribunale ammanettato: è caccia all’uomo in città“

Un detenuto arrestato per tentato omicidio è scappato – ammanettato – dal tribunale di Firenze al termine di un’udienza tenutasi nella tarda mattinata odierna. Ora è latitante.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe colpito al volto con le manette l’assistente capo della polizia penitenziaria che lo stava scortando al pullman, nel piazzale retrostante il tribunale, dove si trova un parcheggio.

Quindi sarebbe fuggito, dall’uscita sul lato parco di San Donato, dopo aver scavalcato una recinzione, inseguito dagli agenti. Questi ultimi – una quindicina – stavano scortando al pullman anche numerosi altri detenuti, pare una trentina.

Adesso il latitante è ricercato da tutte le forze dell’ordine, che stanno battendo a tappeto la città. Il poliziotto ferito è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.

Stando a quanto appreso, l’uomo in fuga è A.A., 25 anni, tunisino, arrestato a Firenze lo scorso 23 luglio con l’accusa di tentato omicidio per fatti avvenuti a Lipsia il 9 aprile 2020.

In quell’occasione, furono esplosi dei colpi di arma da fuoco all’altezza del civico 71 in Eisenbahnstrasse. Rimase gravemente ferito al collo un 47enne di origine serba, trasportato immediatamente in ospedale.

La task force tedesca riuscì a entrare in un appartamento dove erano presenti tre ragazzi, ma il ricercato si era dato alla fuga. Da quel momento scattò una caccia all’uomo internazionale che vide coinvolte le polizie straniere, tra le quali quella italiana.

Fino all’epilogo fiorentino di due mesi fa in via dell’Ariento, dove A. venne bloccato dalla squadra mobile di Firenze. Ora è tutto da rifare.( firenzetoday.it)