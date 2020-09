Agente della Polizia Penitenziaria in vacanza fa arrestare due spacciatori

Agente del Corpo in vacanza a Cagliari fa arrestare due spacciatori

Un agente della Polizia Penitenziaria in servizio nella casa circondariale La Dogaia di Prato, nella notte di sabato scorso a Cagliari, ha fatto arrestare in flagranza di reato due spacciatori di marijuana. L’uomo, fuori servizio e in vacanza nella città sarda, è intervenuto, insieme a due colleghi del comando di Sassari Bancali, in una piazza del centro di Cagliari. Dopo essersi accorti di una contrattazione tra i pusher e un giovane, con tanto di passaggio di una bustina in cambio di soldi, i tre agenti del Corpo hanno chiesto l’intervento della Polizia di Stato che ha inviato sul posto alcune pattuglie. (facebook.com/corpopoliziapenitenziaria/)