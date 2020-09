Accordo tra Comune e il ministero della giustizia per l’ampliamento del carcere

Il carcere di Gorizia si allarga

Al via l’iter amministrativo che porterà il carcere ad allargarsi negli spazi dell’ex scuola elementare Pitteri.

Accordo tra Comune e Ministero di Maurizio Mervar accordo tra Gorizia e il ministero della giustizia per l’ampliamento del carcere cittadino, che dovrebbe incorporare l’edificio dell’ex scuola elementare “Pitteri”. Il Comune venderà lo stabile a 490 mila euro: seguiranno lavori da 4 milioni e mezzo, che permetteranno di costruire nuovi ambienti, laboratori e spazi attrezzati per detenuti eagenti penitenziari . Il progetto per l’ampliamento della casa circondariale risale alla precedente amministrazione, che – – ha spiegato il sindaco Rodolfo Ziberna – – scongiura la chiusura dell carcere e del tribunale, piu’ volte paventata, recuperando un edificio “storico” ora lasciato all’abbandono e al degrado .(rainews.it)