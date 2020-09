Ispettore della polizia penitenziaria soccorre una persona anziana in stato confusionale lungo strada provinciale…

Novantunenne di San Cataldo soccorso lungo la Sp 42 da un poliziotto penitenziario.

Un poliziotto penitenziario ha soccorso una persona anziana. Il bel gesto è accaduto nel pomeriggio di ieri, intorno alle 18, quando sulla sp 42 che collega San Cataldo a Marianopoli al km2, un ispettore della polizia penitenziaria della locale Casa Circondariale, libero dal servizio (S.M. le sue iniziali), ha visto una persona anziana camminare lungo la provinciale in stato confusionale. Immediatamente, compresa la situazione di potenziale pericolo per l’anziano, ha provveduto a prestargli soccorso affidandolo successivamente, con l’ausilio di una pattuglia dei carabinieri, ai propri familiari.

Un intervento, quello del poliziotto pentenziario, che ha evitato il peggio considerato che l’anziano, che abita a San Cataldo, era in stato confusionale e, pertanto, proprio per lo stato in cui si trovava, rischiava conseguenze negative per il proprio stato di salute.(ilfattonisseno.it)