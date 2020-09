Polizia Penitenziaria collabora con i Carabinieri del Nucleo Operativo ad un operazione antidroga

Un arresto e due denunce nell’operazione antidroga di Fubine

In manette “Il boss”, un 23enne che spacciava ai minorenni

Si è conclusa con un arresto e due denunce l’operazione antidroga disposta dalla Procura dei Minori di Torino e dalla Procura di Vercelli e condotta questa mattina, a Fubine, dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Casale con i colleghi delle stazioni di Fubine, Occimiano e Ottiglio, tutti al comando del tenente Salvatore Puglisi. Presenti sul posto anche le unità cinofile della Polizia Penitenziaria di Asti. A finire in manette è stato un 23enne, A.P., detto “Il boss”, residente a Fubine, considerato il maggior spacciatore della zona. Su di lui, oltre alla detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, anche l’accusa di aver tenuto comportamenti estorsivi nei confronti di minori non in grado di pagare la droga. Contestualmente sono stati denunciati anche la convivente, una 20enne colombiana, e un 17enne albanese. A casa del giovane sono stati rinvenuti oltre mezzo chilo di hashish e marijuana, materiale idoneo allo smercio e denaro contante. Attualmente, l’arrestato è stato posto ai domiciliari. (ilmonferrato.it)