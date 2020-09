Bonafede, nucleo Polizia Penitenziaria entra a far parte DNA

“Dal prossimo 10 settembre un Nucleo della Polizia Penitenziaria entrerà a far parte della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo: sette unità del Corpo supporteranno il Procuratore Federico Cafiero De Raho analizzando ed elaborando informazioni provenienti dall’ambiente penitenziario, in particolare dal circuito dell’Alta sicurezza”. Lo annuncia sul suo profilo Facebook il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede.

“Si tratta”, sottolinea, “di un prestigioso riconoscimento della professionalità della Penitenziaria, di cui – in qualità di Ministro della Giustizia – non posso che essere particolarmente orgoglioso. Voglio personalmente ringraziare il Procuratore De Raho, non solo per la fiducia ma anche per il suo pubblico riconoscimento dell'”importante contributo nel contrasto alle mafie e al terrorismo” fornito quotidianamente dalla Polizia Penitenziaria.

Ai sette operatori che dalla settimana prossima prenderanno servizio va il mio più sincero augurio di buon lavoro. Sono sicuro che con la loro competenza sapranno dare un apporto decisivo in un settore sensibile come quello delle carceri”

(askanews)