La solidarietà del sindaco agli agenti della polizia penitenziaria

Benevento| La solidarietà del sindaco Mastella agli agenti della polizia penitenziaria

“Esprimo piena e convinta solidarietà agli agenti della polizia penitenziaria rimasti feriti nel corso della protesta messa in atto da alcuni detenuti nel carcere di Benevento. Durante la mia esperienza di ministro della Giustizia ho avuto modo di conoscere meglio e rafforzare ulteriormente la mia stima nei confronti di un corpo che svolge un compito diverso rispetto alle altre forze di polizia, ma altrettanto fondamentale per la difesa dei valori della democrazia nel nostro Paese. Ai quattro agenti costretti al ricovero in ospedale va dunque la mia vicinanza umana e il ringraziamento per la preziosa opera svolta al servizio delle istituzioni”. (labtv.net)