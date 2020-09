Benevento: poliziotti penitenziari in ospedale

Sarebbero cinque i poliziotti penitenziari, in servizio presso il carcere di contrada Capodimonte a Benevento, che oggi pomeriggio hanno dovuto affidarsi alle cure dei medici dell’ospedale. A quanto sembra tutto sarebbe scaturito da due detenuti extracomunitari che prima hanno incendiato due stanze e poi hanno opposto resistenza ai poliziotti intervenuti. Alcuni poliziotti sono rimasti intossicati dai fumi inalati, mentre uno è ricoverato in ospedale sotto osservazione. La situazione negli istituti penitenziari italiani si sta facendo sempre più incandescente e quelli campani non sono da meno.(Palma Varri)(tgnews)