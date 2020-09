Dieci agenti penitenziari” prenderanno servizio alla casa circondariale di…

Carcere, presto 10 agenti alla casa circondariale di Foggia

L’annuncio del sottosegretario alla giustizia Vittorio Ferraresi

– “Oggi posso dare una buona notizia a tutto il personale operativo presso il carcere di Foggia: dal 1° ottobre prenderanno servizio dieci agenti penitenziari”. Così afferma in una nota il sottosegretario alla giustizia, Vittorio Ferraresi. “L’arrivo degli agenti è un segnale concreto di grande attenzione ai bisogni della struttura e si aggiunge alle risposte in termini di giustizia e sicurezza che stiamo dando a tutto il territorio – continua – Il mio pensiero va a tutte le donne e gli uomini della Polizia penitenziaria che ogni giorno garantiscono la sicurezza lavorando con abnegazione e umanità in un settore falcidiato da anni di tagli e politiche di riduzione del personale”. Ferraresi poi aggiunge: “Il mio impegno personale è di mantenere un filo diretto con la direzione del carcere e con la polizia penitenziaria con la volontà di affrontare e superare le molte emergenze che si sono accumulate”. (askanews)