Ancora in aumento i detenuti nelle carceri italiane , il dato dei presenti al 31 agosto 2020

Come ogni mese il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato , Sezione Statistica emana e pubblica sul sito www.giustizia.it la consueta tabella mensile dei detenuti presenti e la relativa capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione relative al mese di agosto 2020 , dalle tabelle si evince un aumento della popolazione detenuta a cospetto del mese precedente, cioè luglio 2020 , in cui i presenti erano 53.619 , mentre i presenti al 31 agosto 2020 sono 53.921, di seguito alleghiamo la relativa tabella per regione di detenzione