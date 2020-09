Disposizioni in materia di procedure concorsuali articolo 25 del DECRETO-LEGGE numero 104 del 14 agosto …

DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia

Con il Decreto LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia all’articolo 25 che indica le Disposizioni in materia di procedure concorsuali sono apportate modificazioni che inseriamo di seguito

Art. 25

Disposizioni in materia di procedure concorsuali

1. Al fine di semplificare le procedure concorsuali, ridurne i tempi di svolgimento e tutelare la salute dei candidati e del personale preposto alla organizzazione e allo svolgimento delle relative procedure, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 247, comma 1, primo periodo, le parole da «In via sperimentale», a «da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «Nel rispetto delle condizioni di salubrita’ e sicurezza degli ambienti di lavoro»; b) all’articolo 249, comma 1, primo periodo, le parole «e fino al 31 dicembre 2020» sono soppresse; c) all’articolo 250, comma 4, il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: «Ferma restando l’assunzione dei vincitori dei concorsi gia’ autorizzati a qualsiasi titolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni possono procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento degli iscritti al predetto elenco.».