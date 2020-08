Senato . Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia

Sostegno e rilancio economia

Con le relazioni dei sen. Errani e Manca, la Commissione Bilancio il 26 agosto ha avviato l’esame del ddl di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia (decreto agosto, A.S. 1925). Dal 31 agosto sono previste anche alcune audizioni informali.



Seguiremo in sede di conversione la presentazione di emendamenti a modifica dell’articolo 37 del decreto . (Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Prefetture e del Corpo di polizia penitenziaria)’ e segnaleremo eventuali novita’ approvate , di seguito alleghiamo il decreto in questione

Articolo 37.

(Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Prefetture

e del Corpo di polizia penitenziaria)