Poliziotta penitenziaria si suicida , e’ il terzo in un mese

Durante questo mese abbiamo dato notizie tragiche del genere per ben tre volte , dopo i due suicidi dei giorni scorsi di personale di Polizia Penitenziaria in servizio nella Casa Circondariale di Latina ,questa mattina a togliersi la vita un’altra Poliziotta penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale Palermo “Pagliarelli” , si e’ suicidata nella propria abitazione con l’arma d’ordinanza .

Solidarieta’ e vicinanza e le piu’ sentite condoglianze in questo tragico momento alla famiglia dalla Segreteria Generale Alsippe