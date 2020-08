Il Vice Capo del Dap Roberto Tartaglia visita il carcere di…

Dap, Tartaglia visita il carcere di Latina: “Un fortissimo senso di comunità”

Due eventi drammatici, avvenuti in meno di due settimane, hanno profondamente segnato il reparto della Polizia Penitenziaria di stanza nella casa circondariale di Latina: in questo momento doloroso ha tenuto a rappresentare la vicinanza dell’Amministrazione visitando il carcere di via Aspromonte.

All’inizio di agosto il suicidio di un Assistente Capo Coordinatore, pochi giorni fa un episodio ugualmente traumatico avvenuto a Norma, che ha coinvolto un’agente penitenziaria: entrambi erano in servizio nell’istituto pontino.

Tartaglia, accolto dalla direttrice Nadia Fontana e dal comandante di reparto Pierluigi Rizzo, si è intrattenuto con il personale della struttura, profondamente scosso dagli eventi luttuosi delle ultime settimane: “Ho apprezzato molto il fortissimo senso di comunità trasmesso oggi dal personale di Polizia Penitenziaria in servizio nella casa circondariale di Latina, a maggior ragione in questo momento doloroso”, ha dichiarato il Vice Capo del Dipartimento. “Ed è lodevole – ha aggiunto – che anche in una giornata come questa siano arrivati rilievi e indicazioni che ne confermano la grande competenza e la determinazione a superare questo difficile momento con la consueta professionalità”.

A sua volta, il personale presente all’incontro ha infatti rappresentato in maniera diretta e informale le condizioni di lavoro all’interno dell’istituto.

Il Vice Capo del Dap ha recepito le sollecitazioni degli agenti: “Viviamo in un momento in cui alle conseguenze, anche emotive, del lockdown, si aggiungono ai problemi di sempre, ai quali tutti noi proviamo a dedicare ogni giorno il massimo impegno. Ritengo importante, per questo, portare la vicinanza dell’Amministrazione al personale degli istituti, soprattutto di quelli, per vari motivi, più in sofferenza”.