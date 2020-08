Detenuto fuori controllo , feriti nove agenti penitenziari

Detenuto fuori controllo nel carcere di Pesaro, feriti nove agenti penitenziari

Il fatto ha avuto luogo nella giornata di martedì 18 agosto

Ben nove agenti di Polizia Penitenziaria sono rimasti feriti in maniera lieve nella giornata di martedì 18 agosto a seguito dell’aggressione messa in atto presso il carcere pesarese di Villa Fastiggi da un detenuto di 23 anni.

Secondo quanto ricostruito, il giovane si sarebbe infuriato per via di alcuni problemi riscontrati nel corso di una videochiamata indirizzata alla propria famiglia. Dopo aver distrutto il computer che stava utilizzando, egli non avrebbe risparmiato calci e pugni ai diversi agenti intervenuti per riportarlo alla calma, provocando loro ferite ed escoriazioni giudicate guaribili nell’arco di una decina di giorni.

Per il 23enne di origini extracomunitarie è scattata inevitabilmente una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.(pesarourbinonotizie.it)