Donna di 59 anni, agente di polizia penitenziaria precipita dal balcone e muore

Tragedia a Norma, donna si lancia dal balcone e muore

Tragedia questa mattina a Norma. Secondo le prime informazioni giunte una donna di 59 anni, agente di polizia penitenziaria nel carcere di Latina. sarebbe precipitata dal balcone della propria abitazione nel centro storico del paese.

Quando è arrivato il personale del 118 ha potuto soltanto constatare il decesso della 59enne. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri per chiarire la dinamica del drammatico episodio. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi.(latinapress.it)