La collaborazione tra polizia di Stato e polizia penitenziaria porta alla cattura del detenuto evaso..

Il detenuto evaso dal carcere di Ferrara catturato nell’area dell’ex distilleria

La fuga è durata 24 ore. Il giovane si era rifugiato tra gli edifici dismessi di via Turchi dopo essere scappato scavalcando un muro della casa circondariale. Al momento dell’evasione si trovava in regime di semilibertà. Sarebbe uscito in via definitiva tra pochi mesi

FERRARA. E’ durata un giorno la fuga di un detenuto evaso dal carcere dell’Arginone. Il giovane, un trentenne di origini magrebine, è stato ritrovato nell’ex distilleria di via Turchi al termine di una caccia all’uomo che ha visto la collaborazione della polizia di Stato e della polizia penitenziaria.

Sabato pomeriggio l’uomo aveva scavalcato il muro del cortile del carcere di Ferrara e aveva fatto poi perdere le sue tracce. (Lanuovaferrara)