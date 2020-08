Da oggi in vigore il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 , articolo 37 , misure per la funzionalita’ delle Forze di polizia, delle Prefetture e del Corpo di polizia penitenziaria

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.203 del 14-08-2020 – Suppl. Ordinario n. 30 il DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 inerente le Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia. l’entrata in vigore del provvedimento e ‘ dal 15/08/2020 ,tra i provvedimenti contenuti nel Decreto ,all’ art. 37 le “Misure per la funzionalita’ delle Forze di polizia, delle Prefetture e del Corpo di polizia penitenziaria , di seguito abbiamo inserito l’articolo

1. Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 15 ottobre 2020, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del COVID-19, nonche’ dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all’emergenza epidemiologica in corso, e’ autorizzata, per l’anno 2020, l’ulteriore spesa di euro 24.696.021, di cui euro 20.530.146 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia ed euro 4.165.875 per il pagamento degli altri oneri connessi all’impiego del personale delle polizie locali.

2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19, connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia, al fine di far fronte, fino al 15 ottobre 2020, alle esigenze di sanificazione e di disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei pertinenti impianti in uso alle medesime Forze, nonche’ di acquisto di dispositivi di protezione individuale e di apposite dotazioni per l’allestimento dei locali aperti al pubblico, e’ autorizzata, per l’anno 2020, l’ulteriore spesa di euro 7.800.000

3.Al fine di assicurare l’azione del Ministero dell’interno, anche nell’articolazione territoriale delle Prefetture – U.t.G., e lo svolgimento dei compiti ad esso demandati e’ autorizzata, per l’anno 2020, l’ulteriore spesa di euro 2.007.919, di cui euro 1.257.919 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 750.000 per spese sanitarie, pulizia e acquisto dispositivi di protezione individuale, fino al 15 ottobre 2020. 4. Al fine di dare piena attuazione alle misure urgenti volte a garantire, nel piu’ gravoso contesto di gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il regolare e pieno svolgimento delle attivita’ istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari, e’ autorizzata, per l’anno 2020, la spesa complessiva di euro 5.541.200 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolte nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre 2020 ed euro 1.200.000 per le spese di sanificazione e disinfezione degli ambienti nella disponibilita’ del medesimo personale nonche’ a tutela della popolazione detenuta. 5. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari ad euro 41.245.140, per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 114.

