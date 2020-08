Polizia Penitenziaria della Casa di reclusione di Sant ‘Angelo dei Lombardi rinviene

Questa mattina durante le operazioni di perquisizione ordinaria, come ci riferisce il Segretario Locale Alsippe Maurizio Ricciardi personale di Polizia Penitenziaria in forza al reparto della CR di Sant’Angelo dei Lombardi individuava, occultato all’interno dell’ampolla rettale di un detenuto la presenza di un corpo metallico segnalato dal metal detector. Il detenuto, prima di essere portato presso il locale nosocomio per gli esami radiografici, spontaneamente espelleva un involucro che conteneva un microcellulare completo di scheda telefonica. Il detenuto è stato deferito all’autorità Giudiziaria competente. Un plauso va al personale di Polizia Penitenziaria operante continua il Segretario Locale che quotidianamente e’ impegnato nel rinvenimento di oggetti non consentiti all’interno del penitenziario irpino