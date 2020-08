Approfitta dell’ora d’aria per evadere dal carcere, rintracciato e arrestato

Dell’uomo, che ha scavalcato la doppia recinzione ed è andato via, si sono perse le tracce per quattro ore, fino a quando la squadra volante di Pescara non lo ha ritrovato, ammanettandolo. Si tratta di un 51enne pescarese

Un 51enne pescarese, rinchiuso nel carcere di San Donato per reati contro il patrimonio, ha tentato l’evasione ieri pomeriggio non rientrando nel penitenziario al termine dell’ora d’aria. Dell’uomo, che ha scavalcato la doppia recinzione ed è andato via, si sono perse le tracce per quattro ore, fino a quando la squadra volante di Pescara non lo ha ritrovato, arrestandolo“



Si trovava in casa sua, ai Colli. Nel tentativo di fuggire dagli agenti, il 51enne si è ferito: una volta ammanettato, è stato medicato e poi riaccompagnato in prigione, dove stava scontando una pena che sarebbe finita nel 2024. “(ilpescara.it)