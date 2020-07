Ministeriale n.0272232.U del 30.7.2020

Interpello per l’Ufficio II del Capo Dipartimento -Uff. II – programmazione finanziaria e controllo gestione

Interpello finalizzato ad individuare alcune unità, in ogni caso non superiore a quattro unità del Corpo di polizia penitenziaria appartenenti al Ruolo degli Agenti/Assistenti per l’Ufficio II del Capo Dipartimento -Uff. II – programmazione finanziaria e controllo gestione