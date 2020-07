Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,circolare

Circolare n. 3 del 2020 e Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” Ministro PA – Organizzazioni sindacali 24 luglio 2020 Si pubblicano la Circolare n. 3 del 24 luglio 2020 del Ministro per la Pubblica amministrazione, recante indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (In attesa di registrazione da parte della Corte dei conti) e il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” Ministro per la Pubblica Amministrazione – Organizzazioni sindacali.

Leggi la circolare