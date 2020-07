Auto in fiamme in strada ,pattuglia della Polizia penitenziaria interviene..

Auto in fiamme lungo viale della Vittoria

JESI– Incendio nella tarda mattinata di oggi in prossimità di via Volturno, la strada che da via Garibaldi si immette sul viale della Vittoria.

Ad andare in fiamme un’autovettura alimentata a metano e benzina ma le fiamme hanno interessato anche un secondo veicolo.

Intorno alle 12.45, il giovane conducente di una Citröen C3, notando alla guida che qualcosa non andava, avrebbe fatto appena in tempo a scendere dall’auto prima che le lingue di fuoco, provenienti dalla sua auto, avvolgessero il mezzo. Si sarebbe così fermato nel primo posteggio disponibile lungo il viale, spaventatissimo. A quel punto però il rogo si è propagato, coinvolgendo anche l’auto parcheggiata a fianco, una Ford C-Max, alimentata a Gpl. Danni anche al semaforo che regola l’incrocio e ad una pianta di platano.

Il brutto episodio non ha fortunatamente causato feriti.

A spegnere le fiamme e prestare soccorso sono accorsi i vigili del fuoco e carabinieri per gli accertamenti del caso. A dare una mano nella regolazione del traffico, anche una pattuglia della Polizia penitenziaria che era di passaggio. L’incendio è stato domato in una decina di minuti. (Leggopassword)